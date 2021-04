Björn Koreman kan zondag niet meedoen aan de marathon in Enschede. De dertigjarige Nederlander heeft nog te veel last van de twee gebroken ribben die hij opliep toen hij achter een winkeldief aanging.

"Ondanks dat ik weer aan het trainen ben, verwacht ik nog niet in staat te zijn om 2:10 te lopen. Ik ben in mei terug voor een andere marathon", schrijft Koreman maandag op Twitter.

Koreman had een maand geleden net afgerekend bij een supermarkt in Vlaardingen toen hij een man met een boodschappentas de winkel uit zag rennen.

"Op dat moment dacht ik dat de kans klein zou zijn dat de kassajuffrouw hem bij kon houden, dus stelde ik voor dat zij mijn tas vasthield zodat ik erachteraan kon rennen", zei de atleet eind maart tegen Runner's World.

Koreman haalde de dief bij, maar de man schoot vervolgens een kledingmakerij in. "Ik dacht: ik hou de deur tegen zodat hij de winkel niet uit kon. Maar de dief werd helemaal gek. Het was een forse kerel en hij trok zo hard aan de deur, dat ik naar binnen gelanceerd werd."

Koreman, die de boodschappentas uiteindelijk wel kon terugbrengen bij de supermarkt, kwam er pas na zijn deelname aan de halve marathon van Dresden op 21 maart achter dat hij twee ribben gebroken had. Hij hoopte op tijd fit te zijn voor de NN Mission Marathon van komend weekend, maar dat is niet gelukt.

Nederlandse mannen strijden om drie olympische tickets

Koreman is een van de vijf Nederlandse mannen die voldaan heeft aan de limiettijd (twee uur, elf minuten en dertig seconden) voor de olympische marathon van komende zomer in Japan. De Brabander, die in het verleden kettingroker was, liep in december in Wenen een persoonlijk record van 2:11.07.

Abdi Nageeye, met 2:06.17 houder van het Nederlands record, is zeker van olympische deelname. Khalid Choukoud noteerde afgelopen zondag in Siena een tijd van 2:09.55, terwijl ook Bart van Nunen (2:10.16) en Frank Futselaar (2:11.30) al voldeden aan de limiet.

Er mogen maar drie Nederlanders starten in Sapporo, waardoor Koreman zondag zijn persoonlijk record wilde verbeteren.

De NN Mission Marathon zou eigenlijk afgelopen zondag in Hamburg zijn, maar vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus in de regio rond de Duitse stand moest de wedstrijd met een week verplaatst worden. De race vindt nu plaats op het vliegveld van Twente, onder zeer strikte voorwaarden.