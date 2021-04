Eythora Thorsdottir doet deze maand vanwege een lichte blessure niet mee aan de EK turnen in Bazel (21-25 april). Olympisch kampioenen Sanne Wevers en Epke Zonderland reizen drie maanden voor de start van de Spelen van Tokio wel af naar Zwitserland.

"Ik heb bij mijn laatste wedstrijd een lichte enkelblessure opgelopen. Gelukkig is er weinig schade", schrijft Thorsdottir maandag op Instagram. "Ik vind het jammer dat ik niet naar de EK kan gaan, maar ik houd mijn blik gericht op de Olympische Spelen."

De Nederlandse vrouwenploeg plaatste zich anderhalf jaar geleden al voor Tokio, maar de selectie is nog niet bekend.

De 22-jarige Thorsdottir, die geldt als de beste allroundturnster van Nederland, zit samen met Sara van Disseldorp, Vera van Pol, Naomi Visser, Sanna Veerman, Tisha Volleman, Lieke Wevers, Sanne Wevers en Laura de Witt in de voorselectie. Die groep wordt bij kwalificatiemomenten op 12 en 26 juni teruggebracht tot een olympische selectie van vier.

Visser, Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers doen wel mee aan de EK, waar dit keer geen landenwedstrijd wordt gehouden. Er zijn alleen individuele meerkamp- en toestelmedailles te verdienen.

Nederlandse selectie voor EK turnen Vrouwen: Naomi Visser, Tisha Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers

Mannen: Epke Zonderland, Bart Deurloo, Loran de Munck, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Jordi Hagenaar

'Dit is een goede test op weg naar Tokio'

Bij de mannen bestaat de EK-selectie uit Zonderland, Bart Deurloo, Loran de Munck, Frank Rijken, Casimir Schmidt en debutant Jordi Hagenaar. Deurloo is zeker van de Spelen, terwijl Zonderland zo goed als zeker is.

"Voor Bart en Epke is dit een goede test en voorbereiding op de Spelen, hoewel het ticket van Epke nog bevestigd moet worden", zegt bondscoach Bram van Bokhoven. "Ook bij de dames is dit evenement een goede test op weg naar Tokio. Dit is sinds lange tijd de eerste wedstrijd waarbij de sporters zich internationaal kunnen meten."

De KNGU besloot om geen ploeg te sturen naar de uitgestelde EK van vorig jaar december in het Turkse Mersin, vanwege zorgen over het coronavirus. Dit jaar zijn alle wereldbekerwedstrijden geschrapt, alleen die van Doha wordt mogelijk op een later moment nog ingepland. De Nederlandse toppers hebben daardoor al meer dan een jaar geen internationale wedstrijd geturnd.

Naast Van Bokhoven bestaat de technische staf voor de EK uit Aimee Boorman, Jeroen Jacobs, Daniel Knibbeler, Dirk Van Meldert, José van der Veen, Vincent Wevers en Nico Zijp. Vorige week werd bekend dat de veelbesproken coaches Wevers en Zijp niet naar de Spelen mogen, maar ze zijn nog wel aanwezig bij de EK.