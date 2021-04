De Nederlandse hockeyers reizen komende zomer zonder de ervaren Sander Baart af naar Tokio voor de Olympische Spelen. De 193-voudig international wordt gepasseerd door bondscoach Max Caldas.

Caldas heeft zijn trainingsgroep teruggebracht van 25 tot 21 spelers en daarin is geen plek meer voor Baart, die de Spelen van 2012 en 2016 meemaakte en er de laatste jaren vrijwel altijd bij was op de grote toernooien.

Baart pakte op de Spelen van 2012 zilver met Oranje en behoorde ook tot de ploeg die onder meer twee keer tweede werd op het WK en twee keer Europees kampioen werd.

"Sander is een goede speler die het Nederlands elftal de afgelopen jaren veel gebracht heeft. Een speler waarop we altijd een beroep konden doen. Maar een aantal jonge jongens heeft zich dermate goed en snel ontwikkeld, dat we niet om hen heen kunnen", aldus Caldas.

Naast Baart vallen ook Floris Wortelboer, Teun Beins en doelman Sam van der Ven af. Caldas besloot verder dat honderdvoudig international Pirmin Blaak de eerste keeper van Oranje is en dat Maurits Visser reserve is.

Oranje werkt voorafgaand aan de Spelen eerst toe naar het EK, dat van 4 tot en met 13 juni in Amsterdam wordt gehouden.

21-koppige selectie Oranje: Seve van Ass, Billy Bakker, Lars Balk, Pirmin Blaak, Justen Blok, Roel Bovendeert, Thierry Brinkman, Jorrit Croon, Thijs van Dam, Jonas de Geus, Jeroen Hertzberger, Jip Janssen, Bjorn Kellerman, Robbert Kemperman, Joep de Mol, Terrance Pieters, Mirco Pruyser, Glenn Schuurman, Maurits Visser, Mink van der Weerden, Sander de Wijn.