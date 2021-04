Bokslegende Evander Holyfield keert op 5 juni op 58-jarige leeftijd terug in de ring voor een demonstratiepartij tegen Kevin McBride in het Amerikaanse Miami. De Amerikaan lijkt daarmee voor te sorteren op een confrontatie met zijn oude rivaal Mike Tyson.

De 54-jarige Tyson maakte in november vorig jaar na vijftien jaar zijn rentree als bokser, eveneens in een demonstratiewedstrijd. Zijn partij tegen generatiegenoot Roy Jones Jr. (51) in Los Angeles eindigde onbeslist.

Er wordt al langer gesproken over een derde gevecht tussen Holyfield en Tyson, die in 1996 en 1997 tegenover elkaar stonden in beruchte confrontaties. Holyfield won beide wedstrijden, de tweede keer doordat Tyson werd gediskwalificeerd omdat hij een deel van het oor van zijn landgenoot had afgebeten.

Holyfield liet in mei vorig jaar weten open te staan voor een nieuwe clash met Tyson. "Ik vraag niemand om iets te doen wat hij niet wil, maar dit zou voor het goede doel zijn", zei hij toen. "Als we iets kunnen regelen met Tyson dat voor iedereen goed is, dan is het een win-winsituatie."

Enkele dagen na die uitspraken plaatste de Amerikaan een video op sociale media waarin te zien was dat hij was teruggekeerd in de sportschool om hard te trainen. Hij volgde daarmee het voorbeeld van Tyson.

De demonstratiepartij tussen Holyfield en de 47-jarige Amerikaan McBride, de laatste tegenstander van Tyson in diens profloopbaan, is op 5 juni het voorprogramma van het titelgevecht tussen lichtgewichten Teófimo López en George Kambosos.