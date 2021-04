Kira Toussaint heeft het Nederlands record op de 100 meter rugslag zondag bij olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven opnieuw aangescherpt. De zwemster uit Amstelveen kwam in de finale tot een tijd van 58,65 seconden.

Toussaint was negen honderdsten sneller dan in de ochtend, toen ze in de series haar nationale record ook al verbeterde. In de finale liet ze de concurrentie ruim achter zich. Maaike de Waard werd tweede in 59,95 en kwam daarmee vijf honderdsten tekort voor de olympische limiet.

Zaterdag scherpte de 26-jarige Toussaint al twee keer het Europees record op de 50 meter rugslag aan. Op dat nummer is de toptijd nu 27,10.

Toussaint kwalificeerde zich vrijdag op de 200 meter rugslag voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Ze had eerder op de 100 meter rugslag al voldaan aan de olympische eis.

Nyls Korstanje verbeterde het Nederlandse record op 50 meter vlinderslag door in de finale 23,02 te zwemmen. Hij had in de ochtenduren in de series het nationale record op het niet-olympische nummer ook al aangescherpt (23,19).

Kromowidjojo wint 50 vlinder

Ranomi Kromowidjojo won bij vrouwen de 50 meter vlinderslag in een tijd van 25,36, gevolgd door Femke Heemskerk (26,34) en Kim Busch (26,36).

Arno Kamminga, al geplaatst voor de Spelen, was de snelste op de 200 meter schoolslag (2.09,30). Bij de vrouwen ging de zege op dit nummer naar Tes Schouten, die met een tijd van 2.27,14 ruim boven de olympische limiet (2.25,52) bleef.