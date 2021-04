Robin Frijns en Nyck de Vries hebben zondag geen rol van betekenis kunnen spelen in de vierde Formule E-race van het seizoen. Voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne pakte de overwinning in Rome.

De 29-jarige Frijns kwam in Italië niet verder dan de achttiende plaats. De Nederlander van Envision Virgin Racing vertrok vanaf de negentiende positie en kon maar één plek opschuiven. Frijns eindigde zaterdag nog als vierde in Rome bij de derde race van het seizoen.

Voor De Vries werd het een weekend om snel te vergeten. De coureur van Mercedes viel zaterdag uit en dat overkwam hem zondag opnieuw. De Vries startte als achttiende en reed op fraaie wijze de top tien binnen, maar na een botsing met Sam Bird was zijn race voorbij.

De overwinning ging naar Vandoorne. De Belgische teamgenoot van De Vries begon als vierde aan de race en profiteerde van fouten van de coureurs voor hem. Alexander Sims kwam als tweede over de meet. Pascal Wehrlein werd derde.

Het Formule E-seizoen gaat over twee weken verder met zowel op de zaterdag als de zondag een race in Valencia. De kalender van dit seizoen bestaat vooralsnog uit tien races. Het is de bedoeling dat daar nog wedstrijden aan worden toegevoegd.