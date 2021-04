De Nederlandse vrouwen vier-zonder en de vrouwen dubbelvier hebben zondag hun titel geprolongeerd bij de EK roeien in Varese. De Nederlandse ploeg eindigde het toernooi in Italië met negen medailles (twee keer goud, vier keer zilver en drie keer brons)

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester waren in de spannende finale van de vier-zonder een kleine halve seconde sneller dan Ierland, dat zilver pakte. Het brons ging naar Groot-Brittannië.

Het Nederlandse kwartet werd ook Europees kampioen in 2019 (Luzern) en 2020 (Poznan). Bij het laatste WK, in 2019 in Oostenrijk, was er zilver achter Australië.

Laila Youssifou, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers moesten er eveneens flink voor werken om net als vorig jaar Europees kampioen te worden in de dubbelvier. De Nederlandse boot kwam 0,42 seconden voor Groot-Brittannië over de streep.

Het vlaggenschip van de Nederlandse roeiploeg, de mannen dubbelvier, leed voor het eerst in jaren een nederlaag bij een groot toernooi. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers - die in 2019 en 2020 Europees kampioen werden en in 2019 wereldkampioen - pakten zilver achter Italië.

Ilse Paulis en Marieke Keijser, die komende zomer in Tokio ook als belangrijke kanshebbers voor olympisch goud gelden, wisten hun titel in de lichte dubbeltwee verrassend niet te prolongeren. Het Nederlandse duo eindigde als derde, achter Italië en Groot-Brittannië.

Stef Broenink en Melvin Twellaar eindigden als tweede in de dubbeltwee. Foto: Pro Shots

Vorig jaar was er zeven keer goud

In totaal hadden vijftien Nederlandse boten zich geplaatst voor de finales van zondag. De eerste Nederlandse medaille in Varese ging naar Annika van der Meer en Corné de Koning, die zilver veroverden in de para mixed dubbeltwee.

Zilver was er ook voor titelverdedigers Stef Broenink en Melvin Twellaar in de dubbeltwee en voor de vrouwen acht (Marloes Oldenburg, Aletta Jorritsma, Karien Robbers, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins, Dieuwertje den Besten, Nika Vos, Elsbeth Beeres en stuurvrouw Dieuwke Fetter).

De Holland Acht (Bjorn van den Ende, Jasper Tissen, Bram Schwarz, Mechiel Versluis, Ruben Knab, Simon van Dorp, Maarten Hurkmans, Robert Lücken en stuurvrouw Eline Berger) en de lichte dubbelvier (Koen van Brussel, Lay de Jong, Vincent Goris en Ward van Zeijl) roeiden naar brons.

De mannen vier-zonder stelde teleur. Jan van der Bij, Boudewijn Roëll, Sander de Graaf en Nelson Ritsema pakten vorig jaar goud, maar kwamen in Varese niet verder dan de vierde plek. Het verschil met Europees kampioen Groot-Brittannië was bijna vier seconden. Sophie Souwer werd vijfde in de skiff.

Vorig jaar haalde Nederland bij de EK in Polen maar liefst zeven keer goud, maar daar ontbrak een aantal toplanden vanwege de coronacrisis.