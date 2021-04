Kira Toussaint heeft zondag bij olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven een Nederlands record gezwommen. De zwemster uit Amstelveen noteerde in de series van de 100 meter rugslag een tijd van 58,74 seconden.

De 26-jarige Toussaint verbeterde daarmee haar eigen nationale record van 58,91 seconden. Ze had zaterdag ook al twee keer het Europees record op de 50 meter rugslag verbeterd. Daar is de toptijd nu 27,10 seconden.

Toussaint kwalificeerde zich vrijdag op de 200 meter rugslag voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Ze had eerder op de 100 meter rugslag al voldaan aan de olympische eis. De 50 meter rugslag is overigens geen olympisch nummer.

Nyls Korstanje zwom zondag in de series van de 50 meter vlinderslag eveneens een nationaal record. De 22-jarige Nijmegenaar was met zijn tijd van 23,19 seconden een fractie sneller dan zijn eigen toptijd van een maand geleden: 23,20 seconden.

Naast Toussaint zijn ook Femke Heemskerk (50 en 100 meter vrije slag), Ranomi Kromowidjojo (50 en 100 meter vrije slag), Sharon van Rouwendaal (200 meter rugslag), Arno Kamminga (100 en 200 meter schoolslag), Jesse Puts (50 meter vrije slag), Arjan Knipping (400 meter wisselslag) zeker van de Spelen.