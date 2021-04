Golfer Hideki Matsuyama is na de derde ronde de nieuwe koploper op de Masters. De Japanner noteerde op de Augusta National een ronde van 65 slagen, na vijf birdies en een eagle. Hij nam daarmee de leiding over van Justin Rose.

De 29-jarige Matsuyama, die al veertien overwinningen achter zijn naam heeft staan, sloeg in de Amerikaanse staat Georgia de beste ronde van de dag en nam daarmee flink afstand van zijn concurrenten.

De golfer uit Azië heeft nu vier slagen voorsprong op een viertal achtervolgers: de Amerikanen Xander Schauffele en Will Zalatoris, de Australiër Marc Leishman en de Engelsman Rose, die de eerste twee dagen de leiding had. Rose noteerde op de derde dag een score van 72 slagen.

Matsuyama staat op het punt de eerste Japanner te worden die een Masters wint. "Ik wil daar nu nog niet bij stilstaan. Ik ga mijn uiterste best doen, dat is alles wat ik kan beloven." Matsuyama liet weten iets minder stress te hebben dan gebruikelijk. Dat komt doordat de media uit Japan vanwege de coronapandemie amper vertegenwoordigd zijn in Augusta.

De derde ronde van de Masters werd onderbroken wegens gevaarlijke weersomstandigheden. Na een pauze van vijf kwartier kon het toernooi worden hervat.

De vierde en laatste ronde wordt zondag afgewerkt. Er doen dit jaar geen Nederlanders mee aan de Masters. Joost Luiten was in 2015 voor het laatst van de partij op de eerste major van het jaar.