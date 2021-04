De Ierse Rachael Blackmore heeft zaterdag geschiedenis geschreven bij de befaamde paardenrace Grand National. Ze zorgde in het Engelse Aintree, nabij Liverpool, voor de eerste vrouwelijke zege in 182 jaar.

De Grand National wordt gezien als het meest prestigieuze paardensportevenement en wordt sinds 1839 gehouden. Wereldwijd wordt de wedstrijd, die voor de 173e keer werd georganiseerd, door miljoenen mensen bekeken.

"Ik voel me op dit moment geen man of vrouw. Ik voel me zelfs niet eens mens", zei een overdonderde Blackmore na haar historische overwinning. "Dit is gewoon ongelooflijk."

Vrouwelijke jockeys mogen sinds 1975 meedoen aan de Grand National, waarbij de jockeys met hun paarden over dertig heggen moeten springen op een bijna 7 kilometer lang parcours. Blackmore was de twintigste vrouw die van start ging bij het evenement, dat zelfs door veel mensen wordt bekeken die niet van paardensport houden.

Voor Blackmore betekent haar overwinning een goed vervolg nadat ze onlangs ook al goed bezig was. De 31-jarige Ierse was drie weken geleden de beste bij het prestigieuze Cheltenham Festival, waar ze eveneens de eerste vrouwelijke winnaar was.