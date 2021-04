Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdag bij de olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven de 100 meter vrije slag gewonnen. Ze bleef Femke Heemskerk ruim voor. Op de 50 meter rugslag scherpte Kira Toussaint voor de tweede keer op de dag het Europees record aan.

Kromowidkojo klokte 53,13 seconden tegenover 53,62 van Heemskerk en was ruim sneller dan de 53,43 waarmee ze zich in 2019 bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju al had geplaatst voor de Olympische Spelen.

Heemskerk had zich vrijdag verzekerd van het tweede startbewijs voor Tokio op de 50 meter vrije slag achter Kromowidjojo. Ze was met 24,28 sneller dan haar concurrente Valerie van Roon, die zich eind vorig jaar in Rotterdam dacht te hebben gekwalificeerd voor Tokio.

Heemskerk, die toen vanwege een coronabesmetting bij haar echtgenoot niet kon starten, kreeg na een tuchtzaak alsnog een kans in Eindhoven en greep die.

Op de 100 vrij voor mannen bleef Stan Pijnenburg met 48,63 maar net boven de olympische limiet van 48,52. Met zijn tijd bleef hij wel opnieuw onder de kwalificatie-eis voor de EK zwemmen van volgende maand in Boedapest.

Toussaint niet ver van wereldrecord

Toussaint was in de series van de 50 rug eerder op de dag al tot 27,18 gekomen en klokte ditmaal 27,10. De oude Europese toptijd was 27,21 en was in 2018 neergezet door de Britse Georgia Davies.

De 26-jarige Toussaint kwam ook in de buurt van het wereldrecord op de 50 meter rugslag. Dat staat met 26,98 op naam van de Chinese Liu Xiang. De 50 meter rugslag is overigens geen olympisch nummer. Toussaint mag komende zomer in Tokio wel een gooi doen naar de medailles op de 100 en 200 meter rugslag.

Verder voldeed Sharon van Rouwendaal op de 400 meter vrije slag aan de limiet voor de EK. Van Rouwendaal won de 400 meter in 4.09,70 en bleef daarmee ruim onder de EK-limiet.

Arno Kamminga won de 100 meter schoolslag in 58,64. Dat was ruim onder de limiet voor Tokio, waaraan hij al eerder had voldaan. Tes Schouten won de 100 meter schoolslag in 1.08,12. Daarmee was ze duidelijk langzamer dan haar eigen toptijd van 1.06,92, waarmee ze zich in december plaatste voor de Spelen.