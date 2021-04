Robin Frijns is zaterdag net naast het podium geëindigd tijdens de derde Formule E-race van het seizoen. De 29-jarige coureur van Envision Virgin Racing eindigde als vierde in Rome. Nyck de Vries haalde namens Mercedes de finish niet.

De als zesde gestarte Frijns moest in Italië alleen de Fransman Jean-Éric Vergne, de Britse WK-leider Sam Bird en de Nieuw-Zeelander Mitch Evans voor zich dulden. Hij werd eerder dit seizoen zeventiende en tweede in Saoedi-Arabië en staat nog altijd tweede in de WK-stand.

Voor De Vries eindigde zijn race na een touché met zijn Belgische Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne. De 26-jarige Nederlander, die in februari de openingsrace van het Formule E-seizoen won, staat derde in de WK-stand.

Net als eerder dit seizoen in Saoedi-Arabië staan er in Rome twee races op het programma. De tweede wedstrijd op het Circuito Cittadino dell'EUR wordt zondag verreden.

De Formule E-kalender van dit seizoen bestaat vooralsnog uit tien races. Het is de bedoeling dat daar nog wedstrijden aan worden toegevoegd, maar daar moet de organisatie van de elektrische raceklasse nog een besluit over nemen.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de crash van Nyck de Vries.