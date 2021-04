De Nederlandse roeiploeg heeft op de tweede dag van de Europese kampioenschappen nog eens acht finaleplaatsen bemachtigd. In totaal komen er zondag op de finaledag in het Italiaanse Varese dertien boten in actie die om de medailles gaan strijden.

De 'achten' bij de mannen en de vrouwen en de lichte mannen dubbelvier waren al rechtstreeks geplaatst voor de finales. Vrijdag slaagden de vrouwen dubbeltwee en de vrouwen vier-zonder er al in de eindstrijd te bereiken.

Daar kwamen zaterdag vier mannenboten bij. De dubbelvier (regerend wereldkampioen én Europees kampioen), de vier-zonder en de dubbeltwee wonnen hun race in de halve finales. De twee-zonder had genoeg aan de derde plaats om in de A-finale te mogen roeien.

Ook vier vrouwenboten voegden zich in het finaleblok op zondag: de lichte dubbeltwee, skiffeuse Sophie Souwer, de dubbelvier en Martine Veldhuis in de lichte skiff.

De Nederlandse equipe grossierde op de EK van vorig jaar in het Poolse Poznan in medailles. De oogst was toen zeven keer goud, één keer zilver en twee keer brons.

Voor veel Nederlandse roeiers zijn de EK de opmaat naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Inmiddels zijn negen Nederlandse boten zeker van deelname aan het grootste sportevenement ter wereld.