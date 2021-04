Het WK curling in Canada is zaterdagmiddag stilgelegd vanwege een corona-uitbraak. Bij de verplichte testronde kwamen verschillende besmettingen aan het licht.

Het is niet duidelijk of spelers of teambegeleiders positief zijn getest op het coronavirus. Alle teams ondergaan een nieuwe test en zolang de uitslagen niet bekend zijn, worden er geen wedstrijden gepeeld.

Op het programma staan nog de play-offs, waarin de beste zes landen strijden om de medailles. Zweden, de Russische federatie, de Verenigde Staten, Canada, Schotland en Zwitserland hadden zich daarvoor geplaatst.

De Nederlandse curlingmannen waren al uitgeschakeld in de strijd om de wereldtitel. Het team van skip Jaap van Dorp boog zaterdag in de laatste groepswedstrijd voor Italië: 8-4. Oranje stond na het vijfde end nog op een 3-2-voorsprong, maar zag Italië in het zesde end vier punten scoren: 3-6. Die klap kwam de formatie van bondscoach Shari Leibbrandt niet meer te boven.

Het was voor Nederland de elfde nederlaag in dertien wedstrijden. Op de ranglijst van veertien landen eindigde de ploeg op een teleurstellende twaalfde plaats. Op basis van het puntensaldo hield Nederland alleen Zuid-Korea en China onder zich.

Al eerder op dit WK werd duidelijk dat Oranje naast een rechtstreeks ticket voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking zou grijpen. Daarvoor was een plek bij de eerste zes vereist. Later dit jaar is er nog een olympisch kwalificatietoernooi.