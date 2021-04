Marc Márquez gaat volgend weekend zijn langverwachte rentree maken. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP is hersteld van een gecompliceerde armbreuk.

"Ik ben heel erg gelukkig!", schrijft Márquez zaterdagochtend op Twitter. "Gisteren heb ik de artsen bezocht en ze hebben me groen licht gegeven om terug te keren in competitie."

"Het zijn negen moeilijke maanden geweest, met momenten van onzekerheid en ups en downs. Nu ben ik eindelijk weer in staat om te genieten van mijn passie", aldus de Spaanse motorcoureur. "Tot volgende week in Portimao."

Op dat circuit in Portugal zal Márquez eerst nog een medische test ondergaan, voordat definitief zeker is dat hij weer mag racen.

Márquez werd driemaal geopereerd

Márquez liep zijn blessure op bij de openingsrace van vorig seizoen. Sindsdien onderging de 28-jarige coureur drie operaties, de laatste in december.

De wereldkampioen van 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 mocht voor trainingen alweer op zijn Honda plaatsnemen, maar hij miste de eerste twee MotoGP's van het seizoen in Qatar.

Ducati-coureur Johann Zarco begint volgende week als leider in de WK-stand aan de race in het Portimao. De Fransman heeft veertig punten gepakt in de eerste twee races.