Frank de Wit doet volgende week niet mee aan de EK judo in Lissabon. De 25-jarige Heemskerker raakte drie weken geleden op een trainingskamp in Georgië besmet met het coronavirus. Hij is hersteld, maar de titelstrijd komt desondanks te vroeg.

Bondscoach Maarten Arens liet eerder deze week weten dat een aantal van zijn judoka's COVID-19 had opgelopen in Georgië. Namen maakte hij niet bekend.

"Voor ons was een trainingskamp daar heel belangrijk. En met alles wat je doet, loop je wel een risico. Maar toen we merkten dat daar de regels niet helemaal werden nageleefd, zijn we vertrokken. Helaas net te laat", zei Arens, die toen nog de verwachting uitsprak dat hij met zijn sterkste selectie zou kunnen afreizen naar de EK.

De Wit pakte eerder dit jaar in de klasse tot 81 kilogram medailles op de Masters in Doha en de Grand Slam van Tel Aviv. Hij is inmiddels weer volop in training en richt zich op de WK in Boedapest, die over een kleine twee maanden (6-13 juni) gepland staan.

De Wit is al geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. In Lissabon staat nog in drie klassen kwalificatie voor Tokio op het spel, waar telkens twee Nederlanders voor in aanmerking komen. Dat geldt voor Sanne van Dijke en Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (-78 kg), en Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg).