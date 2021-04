Valerie van Roon voelt zich bestolen van een olympisch ticket op de 50 meter vrije slag. De Zuid-Hollandse moest haar in december verworven startbewijs vrijdag in een herkansing afgeven aan Femke Heemskerk.

"Ik had me volgens alle regels en reglementen gekwalificeerd, ik heb negatieve testen gehad en ik ben in quarantaine geweest. Alles volgens de regels. Uiteindelijk is dat olympische ticket uit mijn handen gerukt door juridische procedures. Dat is hoe het is", zei Van Roon, vechtend tegen de tranen.

De 22-jarige Van Roon veroverde in december bij een kwalificatietoernooi in Rotterdam het olympische ticket op de 50 meter vrije slag (24,63). Heemskerk moest die wedstrijd missen vanwege een positieve coronatest van haar man.

Heemskerk vond dat er sprake was van overmacht, maar zwembond KNZB ging daar niet in mee en weigerde de routinier een herkansing te bieden. De 33-jarige Roelofarendsveense vocht die beslissing aan bij de tuchtcommissie en werd in het gelijk gesteld. Daarom volgde vrijdag een kwalificatiewedstrijd in Eindhoven. Heemskerk moest Van Roon verslaan én sneller zwemmen dan de 24,63 seconden van haar concurrent. Dat deed ze met 24,28 in de series.

"Ik werd betrokken bij iets waar ik nooit bij betrokken had mogen worden", aldus Van Roon. "Het was: joh, los jij het maar op. Ik moest de kastanjes uit het vuur halen voor alle partijen. Ik had twee keuzes. Beide waren heel vervelend, dus wat moet je dan kiezen? Het was altijd in mijn nadeel."

"Als ik niet akkoord was gegaan met deze oplossing, dan had ik daar nog maanden mee gezeten. Het is na een paar heel vervelende maanden heel zuur om met niets in handen te staan. Dat is aan een paar partijen te wijten. Ik heb geen zin om hier verder een juridische strijd over te voeren, maar het is een feit dat de KNZB in de eerste plaats de reglementen niet goed heeft opgeschreven."

Femke Heemskerk was vooral opgelucht na haar verworven olympische ticket. Foto: ANP

Heemskerk: 'Het was niet makkelijk'

Heemskerk zei vooral "trots" en "opgelucht" te zijn na het verworven ticket voor de Spelen van Tokio. "Het was niet makkelijk, helemaal gezien de omstandigheden. De datum 9 april stond dik in mijn agenda. Ik keek hier naar uit, maar ik ben ook blij dat het weer voorbij is. Het was geen makkelijke weg om hier te komen. Die emoties kwamen vanochtend na de series los."

"De procedure kostte veel energie", vervolgde Heemskerk, die na het zien van haar toptijd in tranen uitbarstte. "Ik kan het iedereen afraden, maar ook aanraden. Voor mij was er geen andere mogelijkheid dan voor mezelf opkomen. Dat heb ik gedaan."

"Iedereen zat hier naar te kijken, iedereen had het erover. Dat voelde ik ook wel. Ik ben vooral blij dat ik dat aankon. Daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Het was een heel heftig proces, maar nu is het gewoon klaar."

Heemskerk, die deze zomer in Tokio voor de vierde keer aan een Olympische Spelen deelneemt, had zich eerder al gekwalificeerd op de 100 meter vrije slag.