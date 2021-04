Femke Heemskerk heeft zich vrijdag op de 50 meter vrije slag geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. De 33-jarige zwemster maakte optimaal gebruik van haar tweede kans en versloeg Valerie van Roon bij de Eindhoven Qualification Meet.

Heemskerk zette vrijdagochtend al een hele grote stap naar olympische kwalificatie op de 50 vrij door in de series een tijd van 24,28 seconden te noteren en daarmee haar persoonlijk record (24,54) te verpulveren.

Van Roon kwam in haar eerste race van de dag niet verder dan 24,85 en wist zich vrijdagavond in de finale niet voldoende te verbeteren (24,84). Heemskerk, die 24,43 zwom in de eindstrijd, is daardoor de winnares van de pikante tweestrijd. De al geplaatste Ranomi Kromowidjojo (24,11) won de finale van de 50 vrij.

Heemskerk had eerder al een startbewijs op de sprintafstand in handen, maar ze raakte dat in december kwijt aan Van Roon, die bij kwalificaties in Rotterdam sneller was (24,63). De Roelofarendsveense moest die wedstrijden missen doordat haar man positief testte op het coronavirus.

Heemskerk sprak van overmacht, maar zwembond KNZB weigerde haar een herkansing te bieden, waarna de routinier een tuchtzaak startte. Ze werd in het gelijk gesteld, waardoor ze vrijdag een nieuwe kans kreeg in Eindhoven. Ze moest Van Roon verslaan bij de Qualification Meet én sneller zwemmen dan de 24,63 van haar concurrent.

Heemskerk kwalificeerde zich eerder op de 100 vrij al voor Tokio. Ze doet in Japan voor de vierde keer mee aan de Spelen. De 22-jarige Van Roon lijkt een olympisch debuut te kunnen vergeten.

Femke Heemskerk (links) krijgt de felicitaties van Ranomo Kromowidjojo. Femke Heemskerk (links) krijgt de felicitaties van Ranomo Kromowidjojo. Foto: ANP

Kamminga verbetert Nederlands record

Arno Kamminga scherpte in Eindhoven zijn Nederlands record op de 50 meter schoolslag aan. De 25-jarige zwemmer tikte in de finale aan in 26,80, waarmee hij 0,08 seconden onder zijn oude recordtijd dook. In de series was hij daar met 26,89 net boven gebleven.

Kamminga heeft zowel op de lange- als de kortebaan alle Nederlandse records op de schoolslag op zijn naam staan. Hij heeft zich voor de Olympische Spelen geplaatst voor de 100 en 200 meter. De 50 school is geen olympisch nummer.

Nyls Korstanje bleef op de 100 meter vlinderslag met 51,93 één honderdste boven de limiet voor de Spelen. De 22-jarige Gelderlander slaakte een kreet van frustratie toen hij na het aantikken op het scorebord keek en zag dat hij net naast een ticket voor Tokio had gegrepen. "Heel jammer", zei Korstanje, die volgende maand nog een kans krijgt op de EK in Boedapest.