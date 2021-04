De veelbesproken turncoaches Vincent Wevers en Nico Zijp reizen niet af naar Tokio als een van hun turnsters zich plaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer. Dat heeft de Nederlandse turnbond KNGU vrijdag aangekondigd.

De gymnastiekbond laat in een verklaring weten dat het rust en duidelijkheid rondom de olympische selectie wil creëren en Wevers en Zijp daarom thuislaat. Ook coach Wolther Kooistra is niet welkom in Tokio. Bram van Bokhoven, José van der Veen en Aimee Boorman vormen de begeleidingsstaf van de olympische selectie.

Verschillende ex-turnsters vertelden in de zomer van vorig jaar dat ze in hun jeugdjaren werden mishandeld en vernederd door Wevers. Het verhaal kwam aan het rollen na onthullende verklaringen van voormalig bondscoach Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad.

De KNGU zette het topsportprogramma eind juli stil en de beschuldigde coaches werden op non-actief gezet. Ruim een maand later werd het topsportprogramma hervat en kreeg Wevers groen licht van het het Instituut Sportrechtspraak (ISR) om onder voorwaarden weer als coach in de zaal te staan, maar hij zal dus niet naar Tokio gaan.

Wevers is de vader en coach van Sanne en Lieke Wevers. Sanne Wevers veroverde bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud op de evenwichtsbalk. Ze werd daarmee de eerste Nederlandse vrouwelijke turner die een olympische titel veroverde. Zijp coacht sprongspecialiste Tisha Volleman.

Vincent Wevers werd in 2016 nog uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Foto: Pro Shots

'Dit moet voor rust zorgen'

"Door alles wat er speelt in de gymsport en rondom de coaches heerst er onduidelijkheid en onzekerheid", verklaart Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU. "Dit is een kwetsbaarheid in het programma en daarnaast hebben de atleten om duidelijkheid gevraagd."

"Met dit besluit weet iedereen waar hij of zij aan toe is en dat moet voor rust zorgen", vervolgt Meijer. "We realiseren ons dat het een ingrijpend besluit is, omdat hiermee coaches niet meegaan die betrokken zijn bij het proces van de sporters richting Tokio."

Op dit moment loopt er nog een grootschalig onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau Verinorm naar de mistanden in de Nederlandse turnwereld. De uitkomsten daarvan worden eind april verwacht. Wevers heeft de aantijgingen altijd ontkend.

De aanwezigheid van Boorman in de olympische selectie is opvallend. De Amerikaanse was de coach achter het succes van Simone Biles, die met vier olympische titels de succesvolste turnster aller tijden werd. In februari kwam Boorman op uitnodiging over naar Nederland om na te denken over een cultuuromslag in de turnsport.