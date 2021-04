Femke Heemskerk heeft vrijdag bij de Eindhoven Qualification Meet een grote stap richting olympische deelname op de 50 meter vrije slag gezet. Ze was in de kwalificaties flink sneller dan concurrent Valerie van Roon, met wie ze in een tweestrijd verwikkeld is. Op de 200 meter rugslag veroverden Sharon van Rouwendaal en Kira Toussaint een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bij de series op de 50 meter vrij kwam Heemskerk tot een razendsnelle tijd van 24,28 seconden, waarmee ze haar persoonlijk record van 24,54 uit 2018 verpulverde. Van Roon noteerde 'slechts' 24,85. Vrijdagavond volgt de finale.

De 33-jarige Heemskerk had eerder al een startbewijs op de 50 meter vrij in handen, maar ze raakte dat in december kwijt aan Van Roon, die bij kwalificaties in Rotterdam sneller was (24,63 seconden). Heemskerk moest die wedstrijden missen doordat haar man positief testte op het coronavirus.

Heemskerk sprak van overmacht, maar zwembond KNZB weigerde haar een herkansing te bieden, waarna de Roelofarendsveense een tuchtzaak startte. Ze werd in het gelijk gesteld, wat betekent dat ze nu in Eindhoven met Van Roon om het olympische ticket strijdt.

Wie de snelste tijd van de dag zwemt, is zeker van de Spelen. Andere zwemsters dingen niet meer mee naar het olympische startbewijs op de sprintafstand. Heemskerk kwalificeerde zich eerder op de 100 vrij al voor Tokio.

Van Rouwendaal en Toussaint naar Spelen

Op de 200 meter rugslag tikte Nederlands recordhoudster Van Rouwendaal aan in 2.09,72 en kwam Toussaint tot 2.10,02. Ze waren allebei sneller dan de limiet van 2.10,19.

De 27-jarige Van Rouwendaal zou in Tokio al haar olympische titel in het open water op de 10 kilometer verdedigen. De 26-jarige Toussaint had op de 100 meter rugslag al voldaan aan de olympische eis.

"Volgens mij is het negen of tien jaar geleden dat ik voor het laatst een 200 rug heb gezwommen", aldus Van Rouwendaal, die zaterdag in Eindhoven ook nog in actie komt op de 400 meter rugslag.

"Ik dacht: het is wel leuk om weer een wedstrijdje in Nederland en in Eindhoven te doen. Dit is een lekkere opening zo. Een tijd van 2.09 en plaatsing voor de Spelen, daar ben ik heel blij mee."