Justin Rose heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) de leiding genomen bij de prestigieuze Masters in Augusta. De Engelsman ging op de openingsdag rond in 65 slagen, zeven onder par.

Met zijn score sloeg Rose een flink gat met de concurrentie. Hij kwam tot zeven birdies op zijn laatste tien holes. Zijn twee naaste belagers, de Amerikaan Brian Harman en de Japanner Hideki Matsuyama, geven vier slagen toe.

Nummer één van de wereld Dustin Johnson, die titelverdediger is op het beroemde Amerikaanse majortoernooi, moet vol in de achtervolging in de komende rondes. De Amerikaan noteerde op zijn eerste achttien holes 74 slagen, twee boven par. Hij heeft dus negen slagen achterstand op Rose.

De veertigjarige Rose heeft al een major op zijn naam staan: in 2013 was hij de beste op de US Open. Op de Masters was de Engelsman met een tweede plaats in 2015 en 2017 twee keer dicht bij de overwinning.

Er doen dit jaar geen Nederlanders mee aan de Masters in Augusta. Joost Luiten was in 2015 voor het laatst van de partij op de eerste major van het jaar.