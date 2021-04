De Nederlandse curlingmannen hebben donderdag opnieuw een nederlaag geleden op het WK in Calgary. De ploeg van skip Jaap van Dorp verloor met 4-8 van Zwitserland.

Voor Oranje was het al de negende nederlaag op dit WK. Alleen de duels met Duitsland (7-5) en China (10-2) werden tot nu toe gewonnen.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt was eerder in het toernooi al uitgeschakeld voor een plek in de top zes van de groepsfase, die recht geeft op een ticket voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking en deelname aan de play-offs om de wereldtitel in Calgary.

De kans op een ticket voor de Spelen van Peking is nog niet helemaal verkeken. Eind dit jaar volgt namelijk nog een laatste olympisch kwalificatietoernooi.

Op het WK speelt Nederland, dat bij de vorige drie WK's respectievelijk als elfde, tiende en tiende eindigde, later op de dag nog tegen de Verenigde Staten. In de laatste groepswedstrijd is Italië de tegenstander.