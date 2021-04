Sportkoepel NOC*NSF heeft samen met voetbalbond KNVB en tennisbond KNLTB een dringend verzoek gedaan aan de politiek om haast te maken met de aanpak van matchfixing.

De sportbonden maken zich "grote zorgen" om de "geringe urgentie" bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze hebben daarom een brandbrief gestuurd naar demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en die zorgen ook gedeeld met de partijen in de Tweede Kamer.

De betrokken partijen zijn erachter gekomen dat met de nieuwe kansspelwet signalen van mogelijke matchfixing niet, zoals gewenst, rechtstreeks door gokbedrijven met sportbonden gedeeld zouden worden.

Die signalen gaan eerst naar een overheidsinstantie, de Financial Intelligence Unit (FIU). De sportbonden zijn bang dat ze daardoor pas heel laat of zelfs niet op de hoogte worden gebracht als er signalen zijn dat wedstrijden van buitenaf worden beïnvloed.

Sinds 1 april kunnen ook grote buitenlandse online kansspelaanbieders een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Op 1 oktober gaat de gokmarkt in Nederland open en de sportbonden vrezen voor de situatie die dan ontstaat.

133 Van der Voort schrikt van matchfixing: 'Mij hoeven ze niet te proberen'

Darters en basketballers benaderd door matchfixers

Uit onderzoek van de NOS bleek dat Nederlandse darters de afgelopen jaren via sociale media zijn benaderd door matchfixers, met als doel om het verloop van partijen te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek. In de Nederlandse basketbalcompetitie zou bij wedstrijden van Aris uit Leeuwarden al concreet sprake zijn geweest van matchfixing.

"De afgelopen weken bleek dat criminelen pogingen tot matchfixing doen in Nederland en dat hiervoor sporters worden benaderd", aldus NOC*NSF. "Dit beperkt zich niet tot het voetbal of tennis, maar is een gevaar voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de gehele sport. Sportliefhebbers, en natuurlijk de samenleving als geheel, moeten kunnen vertrouwen op wat ze in de sportarena zien."

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat er nog overleg plaatsvindt tussen alle betrokken partijen over de kwestie. Benadrukt wordt dat met de nieuwe wet "een grote stap in de goede richting wordt gezet als het gaat over het doorgeven van signalen van matchfixing". Dat gebeurt nu nog niet, maar vanaf 1 oktober wel.