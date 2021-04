Stephen Hendry is er niet in geslaagd zich voor het WK snooker te plaatsen. De zevenvoudig wereldkampioen, die na negen jaar afwezigheid bezig is aan een rentree, strandde donderdag in de tweede kwalificatieronde in het Engelse Sheffield.

De inmiddels 52-jarige Hendry, die in zijn loopbaan 36 rankingtitels veroverde, wordt door velen gezien als de beste snookerspeler aller tijden. De Schot beëindigde zijn loopbaan in 2012, maar maakte in het najaar van 2020 bekend terug te willen keren.

Eerder dit jaar maakte Hendry zijn rentree bij het Gibraltar Open, waar de snookerlegende al in de eerste ronde verloor. "Mijn spel is nog niet goed genoeg om me te kwalificeren voor het WK", oordeelde de voormalige nummer één van de wereld toen.

Een maand later bleek dat ook in Sheffield, waar deze week de kwalificaties voor het WK zijn begonnen. In de eerste ronde schakelde hij nog wel zijn jarenlange rivaal Jimmy White uit, maar tegen de Chinees Xu Si, de nummer 82 van de wereld, verloor Hendry met 6-1.

"Ik heb amper iets bijgedragen aan deze wedstrijd", zei Hendry volgens BBC Sport. "Ik raakte de bal echt totaal niet goed en daardoor ebde mijn zelfvertrouwen weg. Ik had niet verwacht dat ik hier vier wedstrijden zou kunnen winnen, maar na mijn overwinning op Jimmy had ik wel gehoopt iets meer te kunnen ontspannen."

Het WK snooker begint op 17 april. Het is een van de evenementen die de Britse regering heeft aangewezen voor tests met toeschouwers. Bij de finale in mei zal het Crucible Theatre in Sheffield waarschijnlijk volledig gevuld zijn.