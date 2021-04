Simone Biles gaat mogelijk toch door tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De Amerikaanse topturnster, die in 2016 vier olympische titels veroverde, had eerder gezegd dat de Spelen van Tokio haar laatste zouden zijn.

De 24-jarige Biles vertelde woensdag op een digitale mediadag van de Amerikaanse olympische ploeg dat haar Franse coaches Laurent en Cecile Landi haar hebben gevraagd om over drie jaar ook naar Parijs te gaan. Het is nog niet duidelijk of de topturnster op het verzoek ingaat.

"Mijn focus ligt op de Spelen van Tokio", zei Biles. "Daarna gaan we met alle meiden een tour door de Verenigde Staten maken. Daar heb ik enorm veel zin in. We zullen zien wat ik daarna ga doen. Cecile en Laurent komen uit Parijs en ze hebben me min of meer verplicht om in ieder geval als toestelspecialist terug te komen."

Twee jaar geleden zei Biles, met 25 medailles (waarvan 19 gouden) de succesvolste turnster ooit op de WK, dat Tokio "absoluut" haar laatste Zomerspelen zouden worden vanwege de blessuregevoeligheid van haar sport. "Ik heb het gevoel dat mijn lichaam simpelweg uit elkaar valt", zei ze in maart 2019.

Met vier gouden medailles (sprong, vloer, meerkamp individueel en meerkamp in teamverband) was Biles op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 de grote ster. Alleen op de balk, waarop Sanne Wevers het goud pakte, moest ze genoegen nemen met een andere kleur (brons).

Simone Biles is mogelijk ook op de Olympische Spelen van 2024 te zien. Simone Biles is mogelijk ook op de Olympische Spelen van 2024 te zien. Foto: ANP

Zesvoudig olympisch kampioen Felix stopt wel na Tokio

Sprintster Allyson Felix, een andere Amerikaanse sportgrootheid, benadrukte op de mediadag dat dit wel haar laatste Spelen worden. De 35-jarige specialist op de 200 en 400 meter gaat mogelijk daarna nog wel even door, maar Parijs 2024 is voor haar te ver weg. Felix, die komende zomer voor de vijfde keer naar de Spelen wil gaan, heeft zes olympische titels en drie zilveren medailles op zak.

De met een jaar uitgestelde Olympische Spelen van Tokio beginnen op 23 juli en duren tot en met 8 augustus.