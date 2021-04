Kevin Durant heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) na bijna twee maanden afwezigheid op overtuigende wijze zijn rentree gemaakt. De sterspeler van Brooklyn Nets droeg bij aan de 139-111-zege op New Orleans Pelicans in de NBA.

De laatste keer dat de 32-jarige Durant in actie kwam, was op 13 februari. Daarna miste de small-forward 23 wedstrijden op rij vanwege een hamstringblessure, maar hij was fit genoeg om woensdag tegen de Pelicans het veld te betreden.

Durant maakte pas halverwege het tweede kwart zijn opwachting in het Barclays Center in New York. Hij miste geen enkel schot en was in negentien minuten goed voor zeventien punten - waaronder twee driepunters en vijf vrije worpen - zeven rebounds en vijf assists.

Daarmee was Durant een van de zeven spelers die tien of meer punten maakten bij Brooklyn Nets. Kyrie Irving toonde zich met 24 punten de productiefste speler, gevolgd door LaMarcus Aldridge (22), Joe Harris (14), Chris Chiozza (12), Jeff Green (11) en Blake Griffin (10).

Onlangs kwam Durant nog negatief in het nieuws. De elfvoudig All-Star maakte in een privéchat op Instagram homofobe beledigingen aan het adres van acteur Michael Rapaport, die zijn uitspraken openbaar maakte. Durant werd door de NBA gestraft met een boete van 50.000 dollar (zo'n 42.500 euro).

Brooklyn Nets staat na 52 wedstrijden aan kop in de Eastern Conference, op de voet gevolgd door Philadelphia 76ers. Milwaukee Bucks bezet de derde plek.