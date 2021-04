Michael van Gerwen heeft zijn overwinning van dinsdag op Peter Wright in de Premier League een goed vervolg gegeven. De drievoudig wereldkampioen haalde woensdag een hoog niveau en versloeg Rob Cross met 7-3.

Van Gerwen nam in Milton Keynes het initiatief met een vroege break en stond de leiding niet meer af. Hij eindigde op een hoog gemiddelde van 107,56. Zijn finishpercentage kwam uit op bijna 47 procent. Cross, de wereldkampioen van 2018, kwam uit op 97,87 en exact 50 procent.

De overwinning is een opsteker voor Van Gerwen, die de Premier League was begonnen met een 6-6-gelijkspel. In de aanloop naar het prestigieuze toernooi was hij wat zoekende; hij gooit pas sinds enkele weken met andere pijlen.

De 31-jarige Van Gerwen jaagt op zijn zesde Premier League-titel, waarmee hij recordhouder Phil Taylor zou evenaren. De Brabander zint op revanche na vorig jaar, toen hij voor het eerst in zijn loopbaan de play-offs misliep. Later deze week speelt hij nog tegen James Wade en Nathan Aspinall.

Later op woensdagavond staan nog de partijen Glen Durrant-Dimitri Van den Bergh, Peter Wright-Gary Anderson, Nathan Aspinall-James Wade en José de Sousa-Jonny Clayton op het programma in de lege zaal in Milton Keynes.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de sterke laatste leg van Michael van Gerwen tegen Rob Cross.