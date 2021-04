De Nederlandse handbalsters moeten later deze maand een flink aantal speelsters missen tijdens het drielandentoernooi in Kroatië, de start van de voorbereiding op de Olympische Spelen. Zeven speelsters missen de wedstrijden tegen Kroatië en Brazilië omdat ze in quarantaine moeten.

Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Inger Smits en Danick Snelder deden recent mee tijdens de wedstrijd tussen de Duitse clubs Borussia Dortmund en SG BBM Bietigheim. Na dat duel moest iedereen in quarantaine.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft Tamara Haggerty, Harma van Kreij, Anouk Nieuwenweg, Claudia Rompen en Maxime Struijs opgeroepen als vervangers. Het betekent dat de Nederlandse selectie van achttien naar zestien speelsters krimpt.

Onder anderen Yvette Broch en Estavana Polman behoren tot de groep die de trip naar Kroatië maakt. Broch is na jaren afwezigheid weer terug bij Oranje en Polman maakt haar rentree na een zware knieblessure.

De Nederlandse ploeg speelt bij het drielandentoernooi op 14 april tegen gastland Kroatië en treft Brazilië een dag later. Na het toernooi wordt er een aantal dagen op Papendal getraind; de zeven speelsters die het toernooi missen, sluiten dan mogelijk ook weer aan.

Volledige selectie: Lois Abbingh, Debbie Bont, Yvette Broch, Tamara Haggerty, Dione Housheer, Harma van Kreij, Angela Malestein, Anouk Nieuwenweg, Larissa Nüsser, Estavana Polman, Claudia Rompen, Martine Smeets, Maxime Struijs, Nikita van der Vliet, Tess Wester, Bo van Wetering.