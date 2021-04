Tiger Woods reed circa 60 kilometer per uur te hard toen hij in februari een eenzijdig ongeval veroorzaakte. Dat heeft de politie van Los Angeles woensdag bekendgemaakt.

In het politierapport staat dat Woods 82 tot 87 mijl per uur (131 tot 140 kilometer per uur) reed waar maximaal 45 mijl per uur is toegestaan. Woods remde niet voordat hij de controle over het stuur verloor. Zijn auto sloeg meerdere malen over de kop en de Amerikaanse topgolfer kwam er met zware verwondingen aan zijn been nog goed van af.

Onderzoekers gaan ervan uit dat Woods per ongeluk gas gaf, terwijl hij wilde remmen. Uit data van de auto blijkt dat het gaspedaal vlak voor het ongeluk voor 99 procent was ingedrukt. De auto knalde vervolgens met een snelheid van 75 mijl per uur tegen een boom.

De politie rondde het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk begin deze maand af. Om privacyredenen wilde de sheriff van Los Angeles de inhoud aanvankelijk niet prijsgeven. Na overleg met de entourage van Woods kreeg hij daar later toestemming voor.

47 Auto Tiger Woods over de kop geslagen: topgolfer naar ziekenhuis

Nog onduidelijk of Woods zijn carrière zal hervatten

Er is volgens de politie geen aanleiding om te veronderstellen dat Woods tijdens het ongeluk onder invloed van drank of drugs was. De 45-jarige golfer heeft nauwelijks herinneringen aan het ongeluk dat in de vroege ochtend plaatsvond. Na enkele weken in het ziekenhuis mocht hij terugkeren naar zijn huis in Florida.

Hij liep meerdere botbreuken in het rechterbeen op en zijn rechterenkel is verbrijzeld. Het is nog onduidelijk of Woods op topniveau zal terugkeren.

Woods staat bekend als een van de beste golfers aller tijden en kende zijn hoogtijdagen in de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw. De vijftienvoudig majorwinnaar viel daarna door privéproblemen en blessureleed ver terug en kwam jarenlang niet in actie. Woods maakte begin 2018 zijn rentree en gaf zijn comeback glans door in april 2019 The Masters te winnen.