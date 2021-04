Vier voormalige Russische atleten, onder wie twee olympisch kampioenen, zijn woensdag voor jaren geschorst omdat ze deel uitmaakten van het systematische dopingsysteem in hun land. Het bijzondere aan de straffen is dat een positieve dopingtest bij alle vier atleten ontbreekt.

De schorsingen zijn opgelegd omdat hun dopinggebruik is aangetoond in het onderzoeksrapport van de Canadese jurist Richard McLaren. Hij legde in 2016 een door de Russische staat gestuurd dopingsysteem bloot en ontdekte onder meer dat honderden positieve dopingstests werden weggewerkt.

Het internationaal hof van sportarbitrage CAS legde middenafstandloopster Jelena Soboleva de langste schorsing op, namelijk acht jaar. Andrey Silnov (de olympisch kampioen hoogspringen van 2008), Natalya Antyukh (olympische titel op 400 meter horden in 20212) en kogelslingeraarster Oksana Kondratyeva zijn vier jaar geschorst.

Voor de vier atleten geldt ook dat veel van de resultaten uit hun actieve carrière worden geschrapt. Zo ziet Soboleva al haar resultaten tussen mei 2011 en december 2016 weggestreept. Het betekent echter wel dat ze haar wereldtitel indoor van 2008 behoudt.

Van de andere drie atleten worden hun resultaten geschrapt vanaf juni en juli 2013. Het houdt in dat Silnov zijn olympische titel van 2008 behoudt en Antyukh die van 2012.

Russisch dopingschandaal speelt al jaren

Het Russische dopingschandaal houdt de atletiek al jaren bezig. De nationale atletiekbond werd eind 2015 geschorst, wat onder meer betekent dat atleten uit het land al jaren niet welkom zijn op internationale evenementen.

Een maand geleden werd bekend dat de internationale atletiekfederatie World Athletics een herstelplan van de Russische bond heeft goedgekeurd. De Russen ontsnapten daarmee aan nieuwe sancties en zijn weer een stap dichter bij het einde van hun schorsing.

Inmiddels is duidelijk dat tien Russische atleten onder neutrale vlag mogen meedoen aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Ze moeten aan strenge voorwaarden voldoen.