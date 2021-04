Bondscoach Maarten Arens van de Nederlandse judoka's rekent erop dat hij bij de EK in Lissabon (16-18 april) over zijn sterkste formatie kan beschikken, hoewel een paar van zijn sporters enkele weken geleden een coronabesmetting opliepen bij een trainingskamp in Georgië.

Volgens Arens is er geen reden tot grote zorg. "We waren in Georgië omdat dat trainingskamp heel belangrijk voor ons was. Maar al snel kwamen we erachter dat de regels daar niet zo goed werden nageleefd."

"We zijn onmiddellijk vertrokken, maar konden enkele besmettingen niet voorkomen. Het is vervelend, maar we weten dat bij alles wat we doen een klein risico niet is uit te sluiten."

Uit privacyoverwegingen zegt Arens niet om wie het gaat. Hij kan ook niet zeggen of de betreffende atleten inmiddels negatief zijn getest. In Georgië waren ook sporters aanwezig die naar Lissabon gaan.

"Ook al zouden er nog wijzigingen in de selectie komen, trek dan niet meteen de conclusie dat het om corona gaat", zegt de bondscoach. "Misschien maken enkele atleten een bepaalde keus, omdat op andere toernooien meer punten voor de ranking zijn te halen. Maar vooralsnog gaan we wat mij betreft met de beoogde formatie naar Lissabon."

Bondscoach Maarten Arens kan niet zeggen welke judoka's positief testten op corona. Foto: ANP

EK is laatste kans voor olympische kwalificatie

Nederland treedt volgende week met een selectie van zestien judoka's aan op de EK in Lissabon. Het is het laatste olympische meetmoment voordat de selectiecommissie bekendmaakt wie er komende zomer naar de Spelen mogen.

In de gewichtsklassen tot 70 kilogram (Sanne van Dijke en Kim Polling), tot 78 kilo (Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk) en boven 100 kilogram (Henk Grol en Roy Meyer) is er nog sprake van een spannende concurrentiestrijd. Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka afvaardigen in Tokio.

Arens is positief gestemd over de kansen van Nederland op de EK en de Spelen. "Met behulp van sneltesten hebben we al een hele tijd goed kunnen trainen. Jonge talenten ontwikkelen zich goed en onze toppers halen medailles. Vooralsnog ziet het er goed uit in dit olympische jaar."