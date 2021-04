De Invictus Games in Den Haag zijn naar 16 tot en met 22 april 2022 verplaatst. Het multisportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen en veteranen werd twee keer uitgesteld vanwege de coronapandemie.

"Het was natuurlijk een grote teleurstelling dat de Invictus Games wederom niet konden plaatsvinden, maar ook begrijpelijk in de huidige situatie. We kijken er nog steeds naar uit om de Games in 2022 te organiseren", zegt voorzitter Mart de Kruif.

In eerste instantie zouden de Invictus Games van 9 tot 16 mei 2020 worden gehouden in Den Haag. Vanwege de coronapandemie werd het evenement uitgesteld tot dit jaar, maar het is op dit moment nog te vroeg om een internationaal toernooi te organiseren.

"Wij kijken ernaar uit om in 2022 de Invictus Games te mogen beleven zoals ze bedoeld zijn: met vrienden en familie en met de steun van het publiek vanaf de tribunes", aldus teamcaptain Wouter Bakker van het Nederlandse team.

De Invictus Games zijn mede tot stand gekomen door de Britse prins Harry en werden in 2014 voor het eerst in Londen gehouden. Na edities in Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018) is het straks de beurt aan Den Haag. In 2024 is Düsseldorf gastheer.

Er komen volgend jaar twintig landen en vijfhonderd deelnemers naar Den Haag. Met atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, JLR Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen staan er tien sporten op het programma in de hofstad. In 2018 waren dat er nog dertien.