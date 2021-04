Hockeyster Eva de Goede moet waarschijnlijk het EK van juni en wellicht ook de Olympische Spelen missen. De aanvoerder van Oranje wordt deze week geopereerd aan een polsbreuk en staat naar verwachting zeker drie maanden aan de kant, zo heeft ze dinsdag laten weten aan hockey.nl.

De Goede, met 235 interlands de ervarenste speelster van de Nederlandse hockeysters, kwam zondag ten val tijdens het Euro Hockey League-duel van Amsterdam met Der Club an der Alster. Ze verliet huilend het veld en bij een onderzoek kwam de polsbreuk aan het licht.

Het EK staat van 4 tot en met 13 juni op het programma in Amsterdam. Het toernooi zou eigenlijk in augustus worden gehouden. Maar toen bekend werd dat de Olympische Spelen vanwege de coronapandemie met een jaar werden uitgesteld, werd het EK naar voren gehaald.

De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli. De hockeysters van Oranje hopen in Japan weer olympisch goud te veroveren na successen in 1984, 2008 en 2012. De Goede was er bij die laatste twee edities bij. In 2016 was ze onderdeel van de ploeg die zilver pakte.

Op het palmares van 32-jarige De Goede prijken verder onder meer twee wereldtitels (2014 en 2018) en drie Europese kampioenschappen (2009, 2011 en 2019).