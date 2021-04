De NN Mission Marathon wordt op zondag 18 april in Nederland afgewerkt. Enschede neemt de organisatie over van Hamburg, waar het evenement aanvankelijk komende zondag zou zijn.

Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus in de regio rond Hamburg werd de marathon met een week verplaatst en moest worden gezocht naar een andere plek.

Ruim zeventig atleten, onder wie een aantal Nederlanders, willen tijdens deze speciale wedstrijd gaan proberen hun plek veilig te stellen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Eliud Kipchoge doet ook mee, als voorbereiding op de olympische marathon.

Michel Butter is een van de Nederlandse deelnemers. De 35-jarige routinier maakte eerder deze maand bekend in Hamburg een poging te gaan doen om zich te plaatsen voor de Spelen. Daarmee kwam hij terug op zijn eerdere besluit om zijn carrière te beëindigen.

Abdi Nageeye, met 2:06.17 houder van het Nederlands record, is zeker van olympische deelname. Ook Bart van Nunen (2:10.16), Koreman (2:11.07) en Futselaar (2:11.30) voldeden aan de olympische limiet van 2:11.30. Zij zijn echter nog niet zeker van de Spelen. Er mogen namelijk maar drie Nederlanders hun opwachting maken in de marathon in Tokio.

De NN Mission Marathon wordt gehouden op Twente Airport, op een parcours dat afgesloten is voor publiek. "We hebben veel contact gehad met de organisatie van Hamburg Marathon en de overheden om zeker te weten dat alles onder controle is", zegt organisator Frank Thaleiser.