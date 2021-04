De Nederlandse curlingmannen hebben na zes nederlagen hun eerste overwinning geboekt op het WK in het Canadese Calgary. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt was met 10-2 te sterk voor China, het gastland van de komende Winterspelen.

Oranje mikt ook op deelname aan Peking 2022, maar daarvoor is een plek bij de eerste zes op het WK waaraan veertien landen deelnemen nodig. Dat lijkt een te zware opgave. Voorlopig deelt Nederland de laatste plaats met China en Duitsland.

Met skip Jaap van Dorp had Nederland al na twee ends een comfortabele 5-0-voorsprong. China stelde daar weinig tegenover. Namens Oranje stonden verder Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen op het ijs.

In de volgende wedstrijd neemt Nederland het op tegen titelverdediger Zweden. Als Oranje er in Calgary niet in slaagt om zich te plaatsen voor de Spelen, volgt er nog een herkansing op een laatste olympisch kwalificatietoernooi.