Noord-Korea zal komende zomer niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio, meldt het Noord-Koreaanse ministerie van Sport. Het land zegt zijn atleten te willen beschermen tegen de coronapandemie.

Noord-Korea is het eerste land dat afziet van deelname aan de komende Olympische Spelen. Aan het evenement in Tokio zullen naar verwachting elfduizend atleten uit circa 205 landen deelnemen.

De beslissing van Noord-Korea om zich terug te trekken, is al op 25 maart genomen, tijdens een vergadering van het Noord-Koreaanse olympisch comité.

Bij de laatste Zomerspelen, in Rio de Janeiro (2016), was Noord-Korea nog redelijk succesvol met zeven medailles in negen sporten. Er deden 35 atleten uit het dictatoriaal bestuurde land mee.

Zuid-Korea wilde op Spelen toenadering tot buurland zoeken

Door de afwezigheid van Noord-Korea gaat er voor Zuid-Korea een gelegenheid voorbij om de relatie met het buurland te verbeteren. Officieel is er nooit vrede gesloten tussen beide landen, na een oorlog die ruim 75 jaar geleden uitbrak.

Zuid-Korea zei begin maart nog dat het hoopte dat de Olympische Spelen een opening konden zijn om de dialoog tussen beide landen op het schiereiland te hervatten.

Tijdens de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang liepen sporters uit de twee landen onder een gezamenlijke vlag het stadion binnen bij de openingsceremonie. Ook bestond het vrouwenijshockeyteam uit speelsters uit beide landen. Zuid-Korea kondigde vorige week nog aan dat Seoel en Pyongyang een gezamenlijk bid voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2032 uit willen brengen.

Organisatie heeft verschillende coronamaatregelen getroffen

In andere landen bestaan voor zover bekend geen plannen om af te zien van deelname aan de Spelen. De organisatie heeft verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo zijn buitenlandse fans niet toegestaan en worden sporters en coaches bij vertrek getest op het coronavirus. Ze dienen hun gezondheid te monitoren in een app en moeten daarnaast voldoende afstand houden en buiten de wedstrijden om een mondkapje dragen.