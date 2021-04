Noord-Korea gaat vanwege het coronavirus geen atleten sturen naar de Olympische Spelen in Tokio. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap schrijft dinsdag dat het land zijn atleten wil beschermen.

De beslissing van Noord-Korea om niet langer mee te doen is al genomen op 25 maart tijdens een vergadering van het Noord-Koreaanse olympische committee.

Zuid-Korea zei begin maart nog te hopen dat de Olympische Spelen een opening konden zijn om de dialoog tussen beide landen op het schiereiland te hervatten.

Bij de laatste Spelen in Rio de Janeiro (2016) was Noord-Korea nog redelijk succesvol met zeven gewonnen medailles in negen sporten.

De organisatie van de Spelen heeft voor deze 32e editie verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn buitenlandse fans niet toegestaan en moeten sporters verschillende regels volgen, zoals het houden van voldoende afstand en een mondmasker dragen.