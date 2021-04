De hockeyers van Bloemendaal hebben maandag de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. De ploeg van coach Rick Mathijssen was in het Wagener Stadion met 5-2 veel te sterk voor het Spaanse Atlètic Terrassa.

Het is de vierde keer dat Bloemendaal de EHL wint, na eerder succes in 2009, 2013 en 2018. De Nederlandse formatie is nu alleen recordhouder. Het Duitse UHC Hamburg staat op drie eindzeges (2008, 2010 en 2012).

Bloemendaal zat al vroeg op rozen in Amstelveen, waar het aan het begin van de wedstrijd flink sneeuwde. Yannick van der Drift opende al na drie minuten de score met een diagonaal schot en twee minuten daarna volgde de 2-0 via Thierry Brinkman.

Atlètic Terrassa maakte de doelpuntrijke openingsfase compleet door uit een strafcorner de aansluitingstreffer te maken. Toen was er net een sneeuwbui uitgebroken in het Wagener Stadion. Na een korte onderbreking vergrootte Florian Fuchs in het tweede kwart de marge met een rebound uit een strafcorner.

Na rust liep Bloemendaal via Brinkman en Tim Swaen verder weg bij de Spanjaarden. De bezoekers maakten in de slotfase nog de 5-2. Bloemendaal-verdediger Daan Dullemeijer raakte daarbij geblesseerd aan zijn hoofd en moest het veld verlaten.

Bij de vrouwen kan de titel ook naar een Nederlandse club gaan. De hockeysters van Den Bosch rekenden zaterdag in de halve finale na shoot-outs af met competitiegenoot Amsterdam en treffen om 16.00 uur het Spaanse Club de Campo Villa de Madrid in de finale. Het is voor het eerst dat er een EHL bij de vrouwen wordt georganiseerd.