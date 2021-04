Bo Bendsneyder heeft zondag ook in de tweede race van het Moto2-seizoen punten gepakt. De 22-jarige Rotterdammer kwam in de Grand Prix van Doha als twaalfde over de finish. In de MotoGP was Fabio Quartararo de sterkste.

Bendsneyder startte vanaf de vijftiende plaats op het Losail International Circuit. Dankzij een sterke start werkte hij zich op naar de elfde plaats, maar vervolgens zakte hij terug naar de zestiende plek.

De coureur van Pertamina Mandalika SAG profiteerde daarna van diverse valpartijen, waardoor hij nog enkele posities winst boekte. De twaalfde plaats leverde hem vier punten op.

Vorige week begon Bendsneyder het seizoen op hetzelfde circuit met de negende plek in de Grand Prix van Qatar, waarmee hij zeven punten verdiende.

De overwinning ging ook in de tweede race naar Sam Lowes. De Brit bleef de Australiër Remy Gardner net voor. Het podium werd gecompleteerd door de Spanjaard Raúl Fernández.

Fabio Quartararo boekte zijn vijfde zege in de MotoGP.

Quartararo triomfeert in MotoGP

In de MotoGP ging Quartararo met de overwinning aan de haal. De Fransman hield op zijn Yamaha zijn landgenoot Johann Zarco (tweede) en de Spanjaard Jorge Martín (derde) anderhalve seconde voor.

Regerend wereldkampioen Joan Mir kwam niet verder dan de zevende plaats. Maverick Viñales, die vorige week de openingsrace won, eindigde als vijfde.

Over twee weken gaat het seizoen verder met de Grand Prix van Portugal.