De mannen en vrouwen acht van de universiteit van Cambridge hebben de 166e editie van The Boat Race gewonnen. In de beide races over bijna 5 kilometer moest het universiteitsteam van Oxford de aartsrivaal met een klein verschil voor laten gaan.

Bij de mannen was het de 85e zege voor Cambridge. Oxford blijft op tachtig zeges staan. In 1877 eindigde de tweekamp onbeslist. Bij de vrouwen werd de traditionele wedstrijd voor de 75e keer gehouden. Het team van Cambridge won voor de 45e keer.

De roeiklassieker wordt normaal op de Theems in Londen gehouden over een baan van circa 7 kilometer, met veel toeschouwers op de oevers van de rivier. Door de coronapandemie en de slechte staat van de Hammersmith Bridge moest de organisatie uitwijken naar een andere locatie.

Het werd de River Great Ouse in Ely in het graafschap Cambridgeshire, waardoor de ploeg van Cambridge een thuiswedstrijd roeide. In 1944 werd The Boat Race voor de eerste keer op deze rivier afgewerkt.

Het befaamde evenement, dat in 1829 voor de eerste keer werd gehouden, vond zonder publiek plaats. Vorig jaar ging The Boat Race niet door op het water vanwege de coronacrisis, maar werd er online nog wel strijd geleverd.