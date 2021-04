De zoon van Bibian Mentel, Julian, heeft zondag iedereen bedankt die aanwezig was bij het "mooie afscheid" van zijn moeder. Zaterdag was de crematie van de paralympisch snowboardkampioene.

Honderden mensen bewezen Mentel de laatste eer. Velen stonden met witte en rode rozen en tulpen in de hand langs de route die de maandag overleden sportvrouw aflegde vanuit Loosdrecht via Hilversum naar het crematorium in Laren.

"Iedereen bedankt voor het mooie afscheid", schrijft Julian op Instagram. Daarbij deelt hij een foto van een bloemenzee op een steiger. De crematie vond vanwege de beperkingen door het coronavirus in besloten kring plaats in Laren.

De familie wilde vrienden, kennissen en andere belangstellenden toch de gelegenheid geven afscheid te nemen van de sportvrouw. Dat gebeurde door middel van de speciale afscheidsroute en de erehaag.

Mentel overleed op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze werd op 27-jarige leeftijd al getroffen door botkanker. Daardoor moest haar onderbeen geamputeerd worden.

Ze groeide uit tot een paralympisch icoon met drie gouden medailles. Haar overlijden leidde tot een stroom aan reacties van sporters, politici en bekende Nederlanders, die allen haar positivisme, doorzettingsvermogen en veerkracht roemden.