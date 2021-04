De Nederlandse curlingploeg heeft zaterdag op het WK in Canada ook de vierde wedstrijd verloren. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt wacht nog altijd op de eerste zege op het mondiale toernooi, waar het team zich kan plaatsen voor de Olympische Spelen van 2022 in het Chinese Peking.

In Calgary was Denemarken met 14-5 te sterk voor Oranje. Na drie ends was de stand nog 4-4, maar na vijf punten voor de Denen in het vierde end was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Eerder verloor de Nederlandse ploeg ook al van Rusland (5-8), Noorwegen (4-7) en Schotland (4-9). Oranje moet bij de laatste zes zien te eindigen om een olympisch ticket veilig te stellen, een opdracht die met de vierde nederlaag op rij heel lastig is geworden.

Het Nederlands team, bestaande uit skip Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen, treft in de volgende ronde gastland Canada. Aan het toernooi nemen veertien landen deel.

De Nederlandse curlingploeg heeft zich nog nooit geplaatst voor de Olympische Spelen. Mocht Oranje naast een olympisch ticket grijpen op het WK, dan volgt er nog een herkansing op het olympisch kwalificatietoernooi, dat eind dit jaar op het programma staat.