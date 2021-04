De internationale zwembond FINA heeft zaterdag na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor schoonspringsters ook het kwalificatie-evenement voor de synchroonzwemsters in Tokio afgelast.

De Nederlandse tweelingszusjes Noortje en Bregje de Brouwer hoopten zich begin volgende maand in de Japanse hoofdstad te plaatsen voor de Olympische Spelen. De FINA verwacht op korte termijn bekend te maken waar en wanneer beide OKT's alsnog gehouden worden.

Het OKT voor de synchroonzwemsters was aanvankelijk gepland voor maart, maar werd begin dit jaar verplaatst naar 1 tot en met 4 mei. Ook die data blijken echter niet haalbaar te zijn. De 22-jarige zussen De Brouwer moeten tijdens het OKT op de geschoonde lijst in de top zeven eindigen om de Spelen te bereiken.

Vrijdag kregen de schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn te horen dat de wereldbekerwedstrijd in Tokio, die als olympisch kwalificatiemoment geldt, later deze maand (18 tot en met 23 april) niet doorgaat.

Jansen en Van Duijn hebben zich beiden individueel geplaatst voor de Spelen, maar ze willen daar ook als synchroonduo op de 3 meterplank in actie komen. Ze waren er klaar voor om volgende week naar Tokio te vliegen, maar volgens de FINA doet de Japanse overheid niet genoeg om de OKT's op een goede manier te organiseren.

'De FINA is hier helemaal niet blij mee'

Zo zou het coronaprotocol in het zwembad in Tokio niet in orde zijn. De FINA ontving daar een negatief advies over van de experts. "Wij hebben het protocol voor het schoonspringen gezien en dat was in ieder geval niet afdoende", zegt technisch directeur André Cats van de Nederlandse zwembond KNZB.

"Het gaf onvoldoende garanties op een veilige situatie, bijvoorbeeld wat betreft het voldoende afstand hebben tussen de verschillende teams. Als ik zie hoe de Japanners de Spelen aanpakken, dan lijkt dat heel strak georganiseerd te worden. Daarom vond ik het zo opvallend dat dit protocol niet van de kwaliteit is die je van de Japanners verwacht. Ze zullen er vast zin in hebben, maar hier zien ze blijkbaar geen heil in. De FINA is hier helemaal niet blij mee."

Cats noemt het "heel vervelend" voor de zusjes De Brouwer en de twee schoonspringsters dat ze hun plannen wederom moeten aanpassen. "Het is nu volkomen onduidelijk wat er gaat gebeuren. Ik ben er voorstander van dat op de sportvloer wordt uitgevochten wie naar de Spelen gaan en wie niet."

Volgens Cats is het geen optie om de OKT's naar Nederland te halen. "We hebben op dit moment geen plannen om een van die toernooien te organiseren."