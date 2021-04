Conor McGregor staat op 10 juli voor de derde keer in zijn carrière tegenover Dustin Poirier. De tweevoudig UFC-kampioen gaat voor revanche nadat hij in januari van dit jaar een historische nederlaag leed tegen de Amerikaan.

"Het gevecht staat! Op 10 juli ga je zien waar ik voor sta", schrijft de 32-jarige McGregor zaterdag op Twitter. De Ier was in september 2014 bij een eerste ontmoeting snel klaar met Poirier, die al in de openingsronde zijn verlies moest nemen.

Bij hun tweede onderlinge gevecht van ruim twee maanden geleden waren de verhoudingen echter anders. McGregor, die niet voor het eerst een comeback maakte als MMA-vechter, ging voor het eerst in zijn loopbaan knock-out. Het was zijn vijfde nederlaag ooit.

McGregor kondigde meerdere keren zijn afscheid aan, maar kwam daar tot nu toe elke keer op terug. Eind september vorig jaar zei de Ier dat hij zou terugkeren in de ring en dat hij zou gaan boksen tegen de Filipijn Manny Pacquiao, maar dat is er nog niet van gekomen.

Intussen hoopt McGregor ook nog op een tweede gevecht met Khabib Nurmagomedov, ook al beëindigde zijn grote rivaal eind vorig jaar zijn carrière.