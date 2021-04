De hockeysters van Den Bosch hebben zaterdag de finale van de eerste vrouweneditie van de Euro Hockey League (EHL) bereikt. De Brabanders rekenden in het Wagener Stadion in Amstelveen na shoot-outs af met competitiegenoot Amsterdam.

Marijn Veen had Amsterdam nog in het derde kwart op voorsprong gezet met een fraai lobje, nadat Den Bosch in het eerste kwart nog een strafbal had gemist via Ireen van den Assem. Twee minuten voor tijd sleepte Den Bosch alsnog shoot-outs uit het vuur. Frédérique Matla werkte van dichtbij binnen: 1-1.

In de shoot-outserie miste Amsterdam zijn eerste poging. Maria Verschoor werd op haar stick geslagen door Amsterdam-keeper Anne Veenendaal, waarna Eva de Goede een strafbal mocht nemen. Veenendaal keerde de inzet van De Goede. Na een tweede Amsterdamse misser, bij de laatste poging van Lauren Stam, was de finale voor Den Bosch een feit.

Den Bosch neemt het maandag in de eindstrijd op tegen het Spaanse Club Campo de Madrid, dat bij de laatste vier ook na shoot-outs afrekende met Der Club an der Alster uit Duitsland.

Eerste EHL bij de vrouwen

Het is voor het eerst dat er een EHL bij de vrouwen wordt georganiseerd. Vorig jaar zou de eerste editie van het Europese clubhockeytoernooi zijn, maar die werd afgelast vanwege de coronapandemie. Bij de EHL ontvangen de vrouwen en mannen evenveel prijzengeld, een unicum in het internationale hockey.

De EHL bij de vrouwen is de opvolger van de Europese Club Champions Cup. De laatste editie in 2019 werd gewonnen door Amsterdam. In de finale won de negentienvoudig landskampioen nog van Den Bosch.

Bij de mannen is Bloemendaal de enige Nederlandse deelnemer. De hoofdklasser neemt het om 16.15 uur op tegen het Belgische Royal Leopold. Aanvankelijk zou Kampong ook actief zijn in Amstelveen, maar de organisatie besloot het aantal deelnemers terug te brengen van acht tot vier vanwege de coronapandemie.