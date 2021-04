De hockeysters van Den Bosch hebben zaterdag de finale van de eerste vrouweneditie van de Euro Hockey League (EHL) bereikt. De Brabanders rekenden in het Wagener Stadion in Amstelveen na shoot-outs af met competitiegenoot Amsterdam. Bij de mannen stootte Bloemendaal door naar de eindstrijd.

Marijn Veen had Amsterdam nog in het derde kwart op voorsprong gezet met een fraai lobje, nadat Den Bosch in het eerste kwart nog een strafbal had gemist via Ireen van den Assem. Twee minuten voor tijd sleepte Den Bosch alsnog shoot-outs uit het vuur. Frédérique Matla werkte van dichtbij binnen: 1-1.

In de shoot-outserie miste Amsterdam zijn eerste poging. Maria Verschoor werd op haar stick geslagen door Amsterdam-keeper Anne Veenendaal, waarna Eva de Goede een strafbal mocht nemen. Veenendaal keerde de inzet van De Goede. Na een tweede Amsterdamse misser, bij de laatste poging van Lauren Stam, was de finale voor Den Bosch een feit.

Den Bosch neemt het maandag in de eindstrijd op tegen het Spaanse Club Campo de Madrid, dat bij de laatste vier afrekende met Der Club an der Alster uit Duitsland.

Het is voor het eerst dat er een EHL bij de vrouwen wordt georganiseerd. Vorig jaar zou de eerste editie van het Europese clubhockeytoernooi zijn, maar die werd afgelast vanwege de coronapandemie. Bij de EHL ontvangen de vrouwen en mannen evenveel prijzengeld, een unicum in het internationale hockey.

Ook mannen Bloemendaal naar finale

Bij de mannen stootte Bloemendaal ook door tot de finale van de EHL. De enige Nederlandse deelnemer rekende eveneens na shoot-outs af met het Belgische Royal Leopold, nadat in de reguliere speeltijd de stand bleef steken op 1-1.

Bloemendaal maakte pas in het vierde kwart de openingstreffer van Leopold ongedaan. Wouter Jolie sloeg in de rebound van een gekeerde strafcorner toe en dus moest uit de shoot-outserie een winnaar komen.

In die reeks kwamen de 'Mussen' direct op voorsprong, omdat Tom DeGroote buiten de vereiste acht seconden scoorde. Na een misser van Glenn Schuurman werd het alsnog gelijk, maar niet veel later keerde Maurits Visser een toegekende strafbal en was Royal Leopold verslagen.

In de finale neemt Bloemendaal het op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen het Duitse Uhlenhorst Mülheim en het Spaanse Atlètic Terrassa. De hoofdklasser won het Europese clubtoernooi al drie keer.