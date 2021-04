Honderden mensen hebben zaterdagochtend afscheid genomen van Bibian Mentel door een erehaag te vormen langs de route van de rouwstoet. De drievoudig paralympisch snowboardkampioene overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Het afscheid van Mentel vindt zaterdagochtend in kleine kring plaats in Crematorium Laren. De familie van de voormalige snowboardster besloot daarom om de route van de rouwstoet te delen, om vrienden, kennissen en andere belangstellenden ook de kans te geven om afscheid van haar te nemen.

Die route begon in Loosdrecht en loopt via Hilversum naar het crematorium in Laren, waar Mentel door militairen naar binnen zal worden gedragen. De tocht is om 9.00 uur begonnen. De verwachte aankomst bij Crematorium Laren is om 10.00 uur. Vanaf dat moment wordt iedereen verzocht het terrein rondom het crematorium te verlaten.

"Houd je aan de coronamaatregelen en behandel elkaar met respect en liefde. Laten we samen Bibian een prachtig, respectvol afscheid geven en de liefde die ze verdient", schreef de door Mentel opgerichte Mentelity Foundation donderdag bij de bekendmaking van de afscheidsroute.

Mentel kreeg twintig jaar geleden voor het eerst te maken met botkanker. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist ze te herstellen en bovendien uit te blinken in een wintersport. Begin maart werd bekend dat bij Mentel nieuwe uitzaaiingen in de hersenen waren ontdekt en dat er geen behandelplan meer was.

