De All-Star Game in de Major League Baseball (MLB), de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie, wordt dit seizoen niet in Atlanta gespeeld. De prestigieuze wedstrijd wordt verplaatst uit protest tegen een nieuwe kieswet in de staat Georgia.

"Major League Baseball ondersteunt fundamenteel het stemrecht voor alle Amerikanen en verzet zich tegen deze beperkingen", laat MLB-topman Rob Manfred vrijdag in een schriftelijke verklaring weten. "Eerlijke toegang tot het stemmen blijft onze niet aflatende steun houden."

De nieuwe kieswet die door de Republikeinse meerderheid in het staatsparlement van Georgia is gemaakt, heeft eisen rondom legitimatie bij het stemmen per post aangescherpt, termijnen voor vroegtijdig stemmen ingekort en het strafbaar gesteld om wachtenden in de rij bij een stembureau water of eten aan te bieden.

De Amerikaanse president Joe Biden leverde eerder al kritiek op het besluit. Ook komen steeds meer grote Amerikaanse bedrijven in opstand tegen de wet.

Het is nog onbekend waar de 91e editie van de All-Star Game wel zal worden gehouden. Het duel tussen de beste spelers uit de Nations League en de American League staat voor 13 juni op het programma.

Het nieuwe MLB-seizoen is donderdag begonnen. Los Angeles Dodgers veroverde vorig seizoen de eerste titel sinds 1988.