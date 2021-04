De Nederlandse curlingmannen zijn het WK in Calgary begonnen met twee nederlagen. Het team van skip Jaap van Dorp ging vrijdag met 5-8 onderuit tegen Rusland en verloor later ook van Noorwegen (4-7).

Oranje, met verder Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen in actie op de ijsvloer, hield de wedstrijd tegen Rusland tot het vierde end in evenwicht, maar de Russen namen in de twee daaropvolgende ends afstand.

Tegen de Noren knokte Oranje zich twee keer terug van een achterstand (0-2 en 2-3), maar de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt zag Noorwegen in de laatste drie ends toch nog weglopen.

Nederland jaagt bij het WK ook op een ticket voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Om zich voor de eerste keer voor de Spelen te plaatsen, moet het team bij de eerste zes eindigen.

Mocht Oranje daar niet in slagen, dan volgt een herkansing op het olympisch kwalificatietoernooi. Dat toernooi staat eind dit jaar op het programma.