Zwemster Federica Pellegrini doet komende zomer voor de vijfde keer in haar carrière mee aan de Olympische Spelen. De Italiaanse veroverde vrijdag op de 200 meter vrije slag een ticket voor Tokio.

De 32-jarige Pellegrini kwam bij een wedstrijd in Riccione tot een tijd van 1.56,69. Daarmee dook ze 21 honderdsten onder de olympische limiet.

Pellegrini werd in 2008 olympisch kampioene op de 200 meter vrije slag in Peking. Vier jaar eerder eiste ze bij haar eerste Spelen in Athene het zilver voor zich op. In 2012 en 2016 moest de routinier genoegen nemen met de respectievelijk vijfde en vierde plek.

In Tokio kan Pellegrini ook voor een unicum zorgen. Als ze zich voor de finale van de 200 meter vrije slag plaatst, is ze de eerste die vijf olympische finales op hetzelfde nummer zwemt.

Pellegrini is sinds 2009 in het bezit van het wereldrecord (1.52,98) op de 200 meter vrije slag. Vermoedelijk zet ze na de Olympische Spelen in Tokio een punt achter haar carrière.